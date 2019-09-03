У Бельгії потужний вибух зруйнував три будинки



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Наслідки вибуху в Антверпені, 3 вересня 2019 року Фото: nieuwsblad.be

За словами очевидців, в одному з будинків на момент вибуху проводилися ремонтні роботи

В бельгійському Антверпені стався вибух у житловому кварталі в районі Вілрейк, в результаті інциденту є постраждалі. Про це повідомляє місцеве видання Nieuwsblad.

Повідомляється, що в результаті вибуху зруйновано три будинки, крім цього, в довколишніх будинках вибито вікна. Крім того, з-під завалів дістали двох постраждалих, які перебувають у важкому стані.





За словами очевидців, в одному з будинків на момент вибуху проводилися ремонтні роботи. Однак, чи пов'язані вони з вибухом, поки не відомо.

Intussen is een tweede slachtoffer levend van onder het puin gehaald. Met honden wordt verder gezocht naar vermisten. Dienstencentrum Valaar is geopend voor getroffen bewoners en hun familie. #explosie #wilrijk pic.twitter.com/9jcZmA0rVd — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 3 сентября 2019 г.

Напередодні у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра. Внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули п’ятеро і поранено 50 осіб.