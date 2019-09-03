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    У Бельгії потужний вибух зруйнував три будинки

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    Наслідки вибуху в Антверпені, 3 вересня 2019 року&nbsp; - У Бельгії потужний вибух зруйнував три будинки
    Наслідки вибуху в Антверпені, 3 вересня 2019 року 
    Фото: nieuwsblad.be

    За словами очевидців, в одному з будинків на момент вибуху проводилися ремонтні роботи

    В бельгійському Антверпені стався вибух у житловому кварталі в районі Вілрейк, в результаті інциденту є постраждалі. Про це повідомляє місцеве видання Nieuwsblad.

    Повідомляється, що в результаті вибуху зруйновано три будинки, крім цього, в довколишніх будинках вибито вікна. Крім того, з-під завалів дістали двох постраждалих, які перебувають у важкому стані.


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    За словами очевидців, в одному з будинків на момент вибуху проводилися ремонтні роботи. Однак, чи пов'язані вони з вибухом, поки не відомо.

    Напередодні у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра. Внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули п’ятеро і поранено 50 осіб.

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