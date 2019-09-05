У Росії заявили про включення Цемаха до списків на обмін



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Володимир Цемах

Російські ЗМІ повідомляють, що Україна видасть Цемаха

Свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ. Як повідомляє російський «Інтерфакс», відпущений на свободу Цемах включений у списки на обмін.

Зазначимо, Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Тим не менше українська прокуратура не зняла з нього обвинувачення в участі в діяльності терористичної організації, здійсненні теракту, в результаті якого загинули українські військові. За словами прокурорів, підозри обґрунтовані і підтверджені доказами.

Інформація про можливе включення Цемаха в списки на обмін з'явилася в кінці серпня. Зокрема, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Київ погодився видати його Росії в обмін на звільнення політв'язнів.

Володимира Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні, після чого його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони (ППО) самопроголошеної «Донецької народної республіки».

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контактіз українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Втім, він відзначив, що останні повідомлення з Києва «викликають багато питань».

Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.