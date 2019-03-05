У березні українців очікує на 20 градусів тепла, — синоптик



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В Україні найближчими днями буде нестійка, але тепла погода

Втім, з 15 по 17 березня в Україну надійде холодне арктичне повітря, яке принесе короткочасне і досить інтенсивне похолодання

За попередніми прогнозами, до 14 березня включно в Україні очікується тепла погода, до +20 градусів.

Однак на сівбу можуть негативно вплинути сильні вітри, які при опадах нижче норми можуть призвести до висихання ґрунту, тож із весняними польовими роботами зволікати не варто, розповіла начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко під час прес-конференції «Посівна 2019: чи матимемо черговий рекорд?».

«Цього року весна почалася раніше. Ми зараз знаходимось у періоді передвесіння. Однак уже відсьогодні почнеться весна. Саме сьогодні розпочнеться теплий період. Але буде супроводжуватися сильними вітрами і буде висихати ґрунт, тому я скажу, що не можна запізнюватись із сівбою. Процеси висихання ґрунту будуть надзвичайно швидкими, причому вітер в окремі дні прогнозується на рівні небезпечного — до 20 метрів за секунду», - сказала Адаменко.

Вона зазначила, що в Україні найближчими днями буде нестійка, але тепла погода, очікуються циклони й області підвищеного атмосферного тиску.

«Це говорить про те, що періодично випадатимуть опади, їх не буде багато, і будуть тривалі сонячні дні і теплий період. Що стосується температурних умов, тут будуть коливання. До 10 березня навіть уночі буде +1-6 (градусів - ред.), а на півдні буде вдень від 8 до 12 (градусів - ред.), на півдні і в центральних областях - до 15 (градусів) вдень. На північному сході і на сході вдень буде до 10 градусів. В окремі дні матимемо такий потужний антициклон - до 20, подекуди до 25 градусів тепла», - наголосила метеоролог. Вона повідомила, що за попередніми прогнозами, які ще можуть змінитися, з 15 по 17 березня в Україну надійде холодне арктичне повітря, яке принесе короткочасне і досить інтенсивне похолодання - вночі буде до 6 градусів морозу, вдень до 6 градусів тепла.

Джерело: Укрінформ