Синоптики розповіли, якою буде весна в Україні графіка



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З'явився прогноз на весну в Україні

Найбільш теплим навесні порівняно з нормою буде березень

Нинішня весна обіцяє бути пізньою і контрастною: холодною по-зимовому в першій половині та спекотною по-літньому в другій. Такий прогноз народного синоптика Леоніда Горбаня, який підтверджують і вчені-кліматологи.

Практично весь березень очікується мокрим, хоча таких сильних морозів і снігопадів, як минулого року, коли сніг лежав майже до кінця березня, а нічні морози сягали 20 градусів, не буде, пише «Сегодня».

Зазначимо, що у вихідний 8 березня очікується прохолодна погода, але без морозу, можливий невеликий дощ. За розрахунками Горбаня, сльота та вогкість протримаються до 7-10 квітня, і лише після цього середньодобова температура перевищить +10 градусів. Зате потім різко почне теплішати, а всі весняні опади випадуть до 15 травня. Через це цьогорічний Великдень (28 квітня) може бути дощовим, а першотравневі шашлики опиняться під загрозою зриву. Погожі теплі дні настануть лише за два тижні до кінця весни.

Вчені-кліматологи також обіцяють пізню, але теплу весну з мінливою погодою в березні. За словами заввідділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ Віри Балабух, найбільш теплим порівняно з нормою буде березень, середня температура за місяць очікується на 1-2 градуси вища від середньостатистичної.

«Березень — найбільш мінливий весняний місяць, у минулому році він був досить холодним, а в попередні роки, навпаки, теплим. У квітні та травні середня температура буде в межах норми», — прогнозує Балабух.

А заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що кліматична весна, тобто коли температура перейде через 0 градусів, настане у другій п'ятиденці березня.

«Середньомісячна температура очікується в межах 0-5 градусів тепла, опадів у березні випаде до 42 мм, це в межах 90-110% норми, але в Карпатах в березні можливі сильні снігопади, до 90 мм (в перерахунку до 90 см снігу)», — розповів Прокопенко.

Синоптичні сайти також обіцяють дощовий і теплий березень, а морози закінчаться 2-5 березня.