Метеорологи засвідчують, що до Києва вже прийшла весна



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Метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня – загалом 111 днів, що на 6 днів довше кліматичної норми

4 березня середньодобова температура повітря у столиці досягла +5,4°С

До столиці на тиждень раніше кліматичної норми завітала метеорологічна весна. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 4 березня середньодобова температура повітря у столиці досягла +5,4°С. Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру, позитивні температури будуть триматися і далі. Це значить, що до Києва завітала метеорологічна весна, цього року на тиждень раніше кліматичної норми», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня – загалом 111 днів, що на 6 днів довше кліматичної норми.

«Серед зим XXI століття, вона виявилась четвертою за тривалістю, незважаючи на її загалом несуворість», - зауважили метеорологи і додали, що особливістю зими було те, що на проспекті Науки вже з 15 листопада утворився стійкий сніговий покрив, який тримався протягом трьох місяців, що сталось вперше після 2012 року.

Водночас наголошується, що мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче мінус 15 градусів, а таких зим у столиці було до цього лише 6 за 139 років спостережень.