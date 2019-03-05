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    Метеорологи засвідчують, що до Києва вже прийшла весна

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    Метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня &ndash; загалом 111 днів, що на 6 днів довше кліматичної норми - Метеорологи засвідчують, що до Києва вже прийшла весна
    Метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня – загалом 111 днів, що на 6 днів довше кліматичної норми

    4 березня середньодобова температура повітря у столиці досягла +5,4°С

    До столиці на тиждень раніше кліматичної норми завітала метеорологічна весна. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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    «За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 4 березня середньодобова температура повітря у столиці досягла +5,4°С. Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру, позитивні температури будуть триматися і далі. Це значить, що до Києва завітала метеорологічна весна, цього року на тиждень раніше кліматичної норми», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що метеорологічна зима тривала з 13 листопада по 3 березня – загалом 111 днів, що на 6 днів довше кліматичної норми.

    «Серед зим XXI століття, вона виявилась четвертою за тривалістю, незважаючи на її загалом несуворість», - зауважили метеорологи і додали, що особливістю зими було те, що на проспекті Науки вже з 15 листопада утворився стійкий сніговий покрив, який тримався протягом трьох місяців, що сталось вперше після 2012 року.

    Водночас наголошується, що мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче мінус 15 градусів, а таких зим у столиці було до цього лише 6 за 139 років спостережень.

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