У Білому домі планують заборонити використання особистих мобільних телефонів - ЗМІ

Сучасні мобільні телефони можуть використовуватися зловмисниками як пристрої для підслуховування

Білий дім має намір заборонити своїм співробітникам користуватися особистими мобільними телефонами на роботі, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в адміністрації президента. За словами чиновників, ймовірна заборона на мобільні телефони пов'язана з проблемами кібербезпеки. Один зі співрозмовників видання зазначив, що до



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Охорона біля Білого дому

Сучасні мобільні телефони можуть використовуватися зловмисниками як пристрої для підслуховування

Білий дім має намір заборонити своїм співробітникам користуватися особистими мобільними телефонами на роботі, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в адміністрації президента.

За словами чиновників, ймовірна заборона на мобільні телефони пов'язана з проблемами кібербезпеки.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що до бездротової мережі Білого дому підключено забагато пристроїв, а персональні телефони не так безпечні, як захищені пристрої, виготовлені на замовлення уряду.

Президент США Дональд Трамп неодноразово скаржився на витік даних в пресі. Однак один з чиновників запевнив, що потенційна зміна не пов'язана зі «зливами» інформації в ЗМІ.

Сучасні мобільні телефони можуть використовуватися зловмисниками як пристрої для підслуховування. Тому в Білому домі вже існує практика залишати телефони перед засіданнями, де обговорюється конфіденційна або таємна інформація.

Як повідомляв «Главком», новообраний голова Бундестагу 75-річний Вольфганг Шойбле розіслав усім депутатам нового скликання лист із забороною використання гаджетів під час пленарних засідань.

Джерело: Новое Время