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    У Білому домі планують заборонити використання особистих мобільних телефонів - ЗМІ

    Сучасні мобільні телефони можуть використовуватися зловмисниками як пристрої для підслуховування
    Білий дім має намір заборонити своїм співробітникам користуватися особистими мобільними телефонами на роботі, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в адміністрації президента. За словами чиновників, ймовірна заборона на мобільні телефони пов'язана з проблемами кібербезпеки. Один зі співрозмовників видання зазначив, що до
    • Сьогодні, 06:26
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    <p>Охорона біля Білого дому</p>

    Охорона біля Білого дому

    Сучасні мобільні телефони можуть використовуватися зловмисниками як пристрої для підслуховування

    Білий дім має намір заборонити своїм співробітникам користуватися особистими мобільними телефонами на роботі, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в адміністрації президента.

    За словами чиновників, ймовірна заборона на мобільні телефони пов'язана з проблемами кібербезпеки.

    Один зі співрозмовників видання зазначив, що до бездротової мережі Білого дому підключено забагато пристроїв, а персональні телефони не так безпечні, як захищені пристрої, виготовлені на замовлення уряду. 

    Президент США Дональд Трамп неодноразово скаржився на витік даних в пресі. Однак один з чиновників запевнив, що потенційна зміна не пов'язана зі «зливами» інформації в ЗМІ. 

    Сучасні мобільні телефони можуть використовуватися зловмисниками як пристрої для підслуховування. Тому в Білому домі вже існує практика залишати телефони перед засіданнями, де обговорюється конфіденційна або таємна інформація.  

    Як повідомляв «Главком», новообраний голова Бундестагу 75-річний Вольфганг Шойбле розіслав усім депутатам нового скликання лист із забороною використання гаджетів під час пленарних засідань.

    Джерело: Новое Время

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