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    У Білорусі померла матір Героя Небесної Сотні Ніна Жизневська

    Час та місце поховання повідомлять пізніше
    У Білорусі на 61-му році життя померла Ніна Жизневська, мати Героя України Михайла Жизневського. Вона прожила менше ніж місяць після смерті її чоловіка Михайла Петровича, який помер 8 квітня цього року. [READ_MORE] Ніна Жизневська померла в Гомельському шпиталі інвалідів, куди її доставила швидка допомога. Про це Радіо Свобода повідомила
    • Сьогодні, 12:15
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    <span>Ніна Жизневська</span>
    Ніна Жизневська

    Час та місце поховання повідомлять пізніше

    У Білорусі на 61-му році життя померла Ніна Жизневська, мати Героя України Михайла Жизневського. Вона прожила менше ніж місяць після смерті її чоловіка Михайла Петровича, який помер 8 квітня цього року.

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    Ніна Жизневська померла в Гомельському шпиталі інвалідів, куди її доставила швидка допомога. Про це Радіо Свобода повідомила її дочка Наталя.

    Ніна і Михайло Жизневські отримували від української держави пожиттєву пенсію як батьки героя Небесної сотні Михайла Жизневського. Україна також допомогла в отриманні квартири для родини.

    Білоруський активіст та правозахисник Андрій Стрижак написав, що час та місце поховання повідомлять пізніше.

    Михайло Жизневський став однією з перших жертв Революції гідності, трагічно загинув 22 січня 2014 року від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні 2017 року президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Героя України.

    Крім того, Жизневський був посмертно нагороджений орденом Героїв Небесної сотні.

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