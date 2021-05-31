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    Думки вголос

    Які наслідки для України матиме поглинання Білорусі Путіним

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Які наслідки для України матиме поглинання Білорусі Путіним

    Слід припинити порожні розмови про мир – поглинання Білорусі показує, що ніякого миру Путін Україні не надасть

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    Путин заявил о предоставлении Лукашенко кредита в 1,5 миллиарда долларов: каковы последствия поглощения РБ Путиным для Украины?

    1. Лукашенко не уступит давлению и авиационной блокаде, продолжит репрессии против всех инакомыслящих, разрыв Беларуси от демократического мира будет возрастать. Лукашенко будет сидеть пока Путин не решит его заменить. Янукович за разрыв евроинтеграции получил 3 миллиарда долларов от Путина в ценных бумагах. Диктаторская премия от Кремля.

    2. Минимум год Россия будет полностью поглощена подготовкой фактической аннексии, и вероятность широкомасштабных боевых действий в Украине становится на этот период маловероятной. Медведь будет переваривать очередной кусок.

    3. Возрастает нагрузка на бюджет РФ. 1,5 миллиарда – это далеко не полный объем расходов. В совокупности с дотированием многих регионов РФ и оккупированных Крыма, Приднестровья, Абхазии, Осетии, войн на Донбассе, в Сирии, Африке, это ограничивает ресурс РФ для собственной модернизации. Что для нас позитив.

    4. Россия все дальше идет на пути конфронтации с Западом, и это создает для нас не только риски, но это создает также огромные возможности. В условиях нарастания угрозы, мы могли бы наконец начать структурные реформы, и получить куда большую поддержку Запада. Для этого Украине нужна новая внешнеполитическая стратегия интеграции в ЕС и НАТО, которую можно было бы лоббировать как план получения безвизового режима.

    5. Украина должна готовиться к полному разрыву всех видов зависимости от России и Беларуси. Прежде всего – отказаться от всех видов поставок топлива, сырья, как это делает Польша.

    6. Пора прекратить пустые разговоры про мир – поглощение Беларуси показывает, что никакого мира Путин Украине не предоставит. Путин инвестирует средства страны-бензоколонки в войну и конфликты, и мир в Украине ему не нужен – необходимо замораживание конфликта по образцу Приднестровья, чтобы сохранять рычаги дестабилизации Украины на долгое время. Нам нужна военная доктрина, которая будет направлена на достижение победы в «замороженном конфликте», таких ситуаций немало, и самая яркая стратегия, которая реализовывалась 26 лет – это Нагорный Карабах.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін путінський режим
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    Які наслідки для України матиме поглинання Білорусі Путіним