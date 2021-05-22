У Києві перед посольством Білорусі розсипали мішок гною – активіст влаштував акцію протесту

Петро Маркелов хотів привернути увагу до подій у Білорусі, особливо до загадкової смерті політв’язня Вітольда Ашурка

У Києві затримали білоруського активіста Петра Маркелова, який намагався перекинути на території посольства Білорусі кілька мішків гною. Не зважаючи на зусилля охорони, чоловікові вдалося висипати біля огорожі амбасади вміст одного мішка. Про це у facebook повідомляє спільнота Вelaruspartisan.

Акція була спрямована на те, щоб привернути увагу до подій у Білорусі, особливо до загадкової смерті політв’язня Вітольда Ашурка.

Активіста засудили цьогоріч у січні до 5 років колонії загального режиму. Він був членом Партії БНФ, координатором руху «За свободу». Білорус помер у колонії в Шклові. За словами родичів, причиною стала зупинка серця, проте інформують, що від Ашурка не було листів протягом останніх двох тижнів. Покійний мав 50 років.

Як стало відомо УНН, на Петра Маркелова склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Нагадаємо, у Білорусі місцева влада Гомельської області з 1 червня вводить грошовий збір за виїзд з країни через білорусько-український кордон. Розмір грошового збору складе 29 білоруських рублів (більше 300 гривень).

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України засуджує заблокування силовиками білоруського опозиційного ресурсу TUT.by.