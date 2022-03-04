Валерію Чибінєєву було 34 роки

Під Гостомелем загинув легендарний десантник із Бердянська Герой України Валерій Чибінєєв. Про це у Фейсбуці повідомила журналістка, радник з військових питань і допомоги учасникам АТО у ВР Вікторія Пашковська.

«У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв. Командир снайперів легендарної 79-ї бригади. Валерій учасник бойових дій в районі Бірюкового, Ізвариного Луганської області, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку. Був поранений. Зірку Героя України отримав із рук президента під час військового параду на Хрещатику в День Незалежності України. Подяка, пам’ять, честь. Україна пам’ятатиме своїх найкращих Синів. Героям слава!» – йдеться у дописі.

Наразі місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ.

Довідка.

Валерій Чибінєєв рано втратив батьків, разом із братом виховувався у Бердянській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті. Валерій після закінчення дев’ятого класу вступив до Запорізького військового ліцею «Захисник», згодом – до Одеської академії сухопутних військ. У 2010 році у званні лейтенанта увійшов до лав 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, що Гостомель одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.

Як повідомлялось, захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

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