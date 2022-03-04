  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв

    У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв

    Валерію Чибінєєву було 34 роки

    Під Гостомелем загинув легендарний десантник із Бердянська Герой України Валерій Чибінєєв. Про це у Фейсбуці повідомила журналістка, радник з військових питань і допомоги учасникам АТО у ВР Вікторія Пашковська.

    «У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв. Командир снайперів легендарної 79-ї бригади. Валерій учасник бойових дій в районі Бірюкового, Ізвариного Луганської області, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку. Був поранений. Зірку Героя України отримав із рук президента під час військового параду на Хрещатику в День Незалежності України. Подяка, пам’ять, честь. Україна пам’ятатиме своїх найкращих Синів. Героям слава!» – йдеться у дописі.

    Наразі місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ.

    Довідка.

    Валерій Чибінєєв рано втратив батьків, разом із братом виховувався у Бердянській санаторній загальноосвітній школі-інтернаті. Валерій після закінчення дев’ятого класу вступив до Запорізького військового ліцею «Захисник», згодом – до Одеської академії сухопутних військ. У 2010 році у званні лейтенанта увійшов до лав 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

    Нагадаємо, що Гостомель одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.

    Як повідомлялось, захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

    Читайте також:
    Теги: окупанти аеропорт Герой України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв