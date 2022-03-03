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    Російські ОМОНівці скаржаться, що українці їм «наваляли» під Гостомелем (відео)

    Російські загарбники обстрілюють мирний Гостомель - Російські ОМОНівці скаржаться, що українці їм «наваляли» під Гостомелем (відео)
    Російські загарбники обстрілюють мирний Гостомель
    фото з відкритих джерел

    Загарбники називають війну в Україні «спецоперацією» і відвели на неї три дні

    Служба безпеки України перехопила одну з розмов російських ОМОНівців. У ній загарбники обговорювали ситуацію під Гостомелем.

    «Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський. Красноярців розбили взагалі «в дим» з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити і втекти. Але і в них - один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там «наваляло» нашим, ніхто не знає», – цитує СБУ розмову загарбників.

    У відомстві уточнили, що загарбники назвали війну в Україні «спецоперацією» і відвели на неї три дні. Натомість уже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат.

    «І вже не вірять, що вдасться захопити хоча б одне місто зі списку must be. І навіть сфотографуватися на фоні їм ніхто не дозволить! Тож вони жахаються власним втратам, а бойовий дух тане разом з весняним снігом. Забирайтесь додому! Бо хтозна, скільки вам тут іще «наваляють» українські захисники. Нам є за що боротися», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, що журналісти спростували загибель голови Гостомеля.

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    Теги: окупанти СБУ Київ Київщина українці ракета
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    Російські ОМОНівці скаржаться, що українці їм «наваляли» під Гостомелем (відео)