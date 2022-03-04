На Київщині ворог втратив бойову техніку

Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів

На шляху до Броварів українські Збройні сили відібрали у ворога військову техніку. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

«На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, два танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свої машини, що стали металобрухтом і знає, що його чекає така ж доля», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в .

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