У БПП розповіли, чому Луценко і Коломойський зустрічалися в Амстердамі

Зустріч Луценка і Коломойського в Амстердамі була потрібна для того, щоб допомогти олігархові в лондонському суді, зазначив Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко прокоментував повідомлення про рішення Високого Суду Англії про арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що з того, що йому відомо «ніякого рішення про стягнення грошей з



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Ігор Коломойський

Зустріч Луценка і Коломойського в Амстердамі була потрібна для того, щоб допомогти олігархові в лондонському суді, зазначив Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко прокоментував повідомлення про рішення Високого Суду Англії про арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що з того, що йому відомо «ніякого рішення про стягнення грошей з Коломойського або Боголюбова не прийнято».

«Але! Високий суд у Лондоні ухвалив важливе рішення – він визнав лондонську юрисдикцію за позовом Приватбанку до Коломойського, Боголюбова та їх офшорків. «Женевські біженці» дуже цього не хотіли, тому що вже програвали в Лондонському суді. І в якості забезпечення за позовом суд ухвалив накласти арешт – тобто заборону на відчуження – активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній», – написав Лещенко.

Водночас він висловив думку, що «зустріч Луценка і Коломойського в Амстердамі була потрібна для того, щоб допомогти олігархові в лондонському суді, і, судячи по рухам, які почалися після цього, він знайшов союзника в особі генпрокурора України».

«Ось це вже справжня «зрада», за яку, рано чи пізно, настане відповідальність», – наголосив Лещенко.

Нардеп вважає, що «суд в Лондоні обіцяє бути дорогим і виснажливим, але воно того варте».

Раніше прес-служба Приватбанку повідомила, що Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів.

Ігор Коломойський сказав, що рішення Високого суду Англії про арешт всіх його активів тимчасове.

За допомогою цього судового розгляду «ПриватБанк» збирається повернути понад 2,5 млрд дол США, з урахуванням відсотків.

У грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.