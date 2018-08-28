У Британії коледж не взяв на навчання хлопця через його зріст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коледж у Британії відмовився зарахувати на навчання хлопця через його зріст

Зріст 18-річного хлопця — 116 сантиметрів

Коледж у Британії відмовився зарахувати на навчання 18-річного хлопця Луїса Макпейса, дізнавшись про те, що він має карликовість.

Про це пише Metro.

Зазначається, що спочатку коледж Heart of Worcestershire зарахував Макпейса на кулінарний курс «Кейтеринг та гостинність». Однак, вже через тиждень у навчальному закладі передумали, дізнавшись, що зріст хлопця — 116 сантиметрів.

Керівництво коледжу вважає, що перебування Макпейса порушуватиме техніку безпеки.

Луїс Макпейс розповідає, що з дитинства мріяв стати шеф-кухарем.

«Я дуже засмучений, адже я вже налаштувався на цей курс. Ми ж усі повинні мати рівні можливості, але мені зараз просто не дозволяють робити те, що я люблю», — розповідає хлопець.

Разом з матір'ю Макпейс дав інтерв'ю Metro, у якому розповів, що пропонував коледжу модернізувати кухню під його особливості, однак у закладі відмовили.

«Вони просто не готові модернізувати кухню, щоб я був до неї краще пристосований. Наприклад, щоб плита і поверхні для готування розташовувались нижче», — пояснив Макпейс.

У коледжі Heart of Worcestershire наразі не коментували ситуацію.