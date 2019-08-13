У Британії військовим льотчикам дозволили носити бороду



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Принц Гаррі, аби надягнути форму військового льотчика на весілля, мусив просити про спеціальний дозвіл Фото: PA MEDIA

Правило, яке набере чинності 1 вересня, дозволяє військовослужбовцям носити «охайну, акуратно підстрижену густу бороду»

Представникам Королівських повітряних сил Великої Британії (RAF) вперше в історії дозволили відпускати бороду.

Про це повідомляє ВВС.

«Цей крок сприятиме відкритості та допоможе розширити кадровий резерв і зберегти наш висококваліфікований персонал», – цитує агентство заяву RAF.

Зазначається, що правило, яке набере чинності 1 вересня, дозволяє військовослужбовцям носити «охайну, акуратно підстрижену густу бороду».

За словами представника міноборони, недоглянуті або ріденькі бороди – неприйнятні.

Що ж до решти британського війська, де дозволені тільки вуса, тут правила зовнішнього вигляду персоналу переглядатися не будуть. Відрощувати бороди можна буде виключно з оперативних причин, наприклад, під час секретних операцій.

Як відомо, свого часу принц Гаррі, аби надягнути форму військового льотчика на весілля, мусив просити про спеціальний дозвіл, оскільки має бороду.