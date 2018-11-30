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    У британському парламенті зареєстрували поправку до угоди щодо Brexit

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    У британському парламенті зареєстрували поправку до угоди щодо Brexit

    Поправкою скасовується запропонована прем’єром угода, а також забороняється вихід з Євроспільноти без жодних домовленостей

    У британському парламенті зареєстрували поправку до запропонованої прем’єр-міністром Терезою Мей угоди щодо Brexit, яка виключає можливість виходу держави з ЄС без угоди.

    Про це інформує Reuters.

    «Група законодавців Британії у четвер запропонувала поправку до угоди прем'єр-міністра Терези Мей про вихід з ЄС, яка має бути обговорена в парламенті наступного тижня та скасовує можливість виходу без жодних домовленостей»

    За словами одного з ініціаторів поправки Гіларі Бенна, нею скасовується запропонована прем’єром угода, а також забороняється вихід з Євроспільноти без жодних домовленостей, крім того вона дасть змогу парламенту висловитись що має бути у разі поразки урядового плану.

    Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Тереза Мей у четвер заявила, що в разі провалу голосування в парламенті за угоду з ЄС про Brexit доведеться негайно готуватися до розриву з Брюсселем без жодних домовленостей.
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    ЄС Brexit Тереза Мей Велика Британія
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