У британському парламенті зареєстрували поправку до угоди щодо Brexit
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Поправкою скасовується запропонована прем’єром угода, а також забороняється вихід з Євроспільноти без жодних домовленостей
У британському парламенті зареєстрували поправку до запропонованої прем’єр-міністром Терезою Мей угоди щодо Brexit, яка виключає можливість виходу держави з ЄС без угоди.
Про це інформує Reuters.
«Група законодавців Британії у четвер запропонувала поправку до угоди прем'єр-міністра Терези Мей про вихід з ЄС, яка має бути обговорена в парламенті наступного тижня та скасовує можливість виходу без жодних домовленостей»
За словами одного з ініціаторів поправки Гіларі Бенна, нею скасовується запропонована прем’єром угода, а також забороняється вихід з Євроспільноти без жодних домовленостей, крім того вона дасть змогу парламенту висловитись що має бути у разі поразки урядового плану.