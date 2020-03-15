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    У ЦАР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

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    У ЦАР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом - У ЦАР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
    У ЦАР зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

    Носієм інфекції в ЦАР виявився 74-річний італієць, який прибув 8 березня в аеропорт Бангі Мпоко з Мілана

    У суботу, 14 березня, стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом в Центральній Африканській Республіці.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

    Носієм інфекції в ЦАР виявився 74-річний італієць, який прибув 8 березня в аеропорт Бангі Мпоко з Мілана.

    Перші симптоми захворювання у пацієнта почали проявлятися 8 березня, проте до медиків він не звертався аж до 13 березня.

    Даних про стан здоров’я хворого немає.

    Нагадаємо, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі становить 153 511. На першому місці серед хворих як і раніше перебуває Китай, де підтверджено 80 976 випадків. Також високий рівень захворюваності коронавірусом фіксується в Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086) та Іспанії (6 023).

    В Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.

    Італія Африка вірус коронавірус
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