У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 2,7 тисячі осіб
Жертвами коронавіруса в США стала 51 людина
У США кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 2726.
Про це повідомляється на сайті університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі федеральних і місцевих даних.
Жертвами коронавіруса в США стала 51 людина.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пройшов тест на наявність нового коронавірусу, після того як у минулі вихідні зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на вірус. За словами особистого лікаря Трампа, результат тесту - негативний.
До слова, Дональд Трамп погодився пройти перевірку на коронавірус після того, як вже друга людина, з якою він зустрічався, захворіла на Covid-19. Попри це американський президент заявив, що не боїться вірусу та відкидає можливість ізоляції.
Як повідомлялося, Трамп ввів надзвичайний стан у США.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.