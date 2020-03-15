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    У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 2,7 тисячі осіб

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    У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 2,7 тисячі осіб

    Жертвами коронавіруса в США стала 51 людина

    У США кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 2726.

    Про це повідомляється на сайті університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі федеральних і місцевих даних.

    Жертвами коронавіруса в США стала 51 людина.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пройшов тест на наявність нового коронавірусу, після того як у минулі вихідні зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на вірус. За словами особистого лікаря Трампа, результат тесту - негативний.

    До слова, Дональд Трамп погодився пройти перевірку на коронавірус після того, як вже друга людина, з якою він зустрічався, захворіла на Covid-19. Попри це американський президент заявив, що не боїться вірусу та відкидає можливість ізоляції.

    Як повідомлялося, Трамп ввів надзвичайний стан у США.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    вихідні США Дональд Трамп надзвичайний стан вірус коронавірус
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