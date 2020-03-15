Ілон Маск, який назвав дурістю паніку через коронавірус, втратив $5,5 млрд за тиждень



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Ілон Маск втратив $5,5 млрд за тиждень Фото: Susan Walsh / AP

Після найбільшого за 33 роки обвалу на американських ринках статки засновника SpaseX зменшилися на 18%

Статки засновника американської компанії SpaceX і генерального директора Tesla Ілона Маска, який раніше назвав паніку через коронавірус дурістю, стали менше на 18% за тиждень.

Про це повідомляє Forbes.

За цей час на тлі падіння вартості акцій Tesla на 22% Маск втратив $ 5,5 млрд. Зараз його статки дорівнюють $ 31,1 млрд - в рейтингу найбагатших людей планети за версією Forbes він займає 26-е місце.

За прогнозами аналітиків, якщо спад на фондовому ринку продовжиться, то Маск ризикує втратити $346 млн через занепад вартості акцій Tesla.

Раніше Ілон Маск кілька разів звертав увагу на те, що паніка через коронавірус перебільшена. На його думку, люди більше гинуть в автокатастрофі, ніж від коронавірусу.