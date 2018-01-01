У центрі Львова киянин погрожував гранатами відвідувачам кафе
- Сьогодні, 07:16
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Патрульні прибули на місце події та затримали чоловіка
У понеділок, 1 січня, в одному із закладів громадського харчування на вул. Краківській у Львові невідомий чоловік погрожував відвідувачам гранатами. Пізніше з’ясувалось, що це був муляж. Чоловіка затримали.
Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, у поліцію зателефонувала керівниця закладу. Вона повідомила, що в приміщення зайшов невідомий з гранатою.
«Заявниця самостійно вивела всіх відвідувачів на вулицю для їх безпеки. Невідомий на зауваження людей не реагував та почав погрожувати, що застосує гранату», – повідомили у патрульній поліції.
Патрульні прибули на місце події та затримали чоловіка, доставивши його до Галицького ВП. Ним виявився 22-річний мешканець Києва. Справу передали слідчим.
Згодом експерт встановив, що гранати – це муляж. Проте чоловіку у будь-якому разі загрожує відповідальність передбачена ст. 296 ч.4 Кримінального кодексу України (хуліганство), тобто позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, п’яний чоловік погрожував «підірвати» автобус міжнародного сполучення муляжем гранати РГД-5.