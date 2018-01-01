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    У центрі Львова киянин погрожував гранатами відвідувачам кафе

    Патрульні прибули на місце події та затримали чоловіка
    У понеділок, 1 січня, в одному із закладів громадського харчування на вул. Краківській у Львові невідомий чоловік погрожував відвідувачам гранатами. Пізніше з’ясувалось, що це був муляж. Чоловіка затримали. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, у поліцію зателефонувала керівниця закладу. Вона повідомила, що в
    • Сьогодні, 07:16
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    Патрульні прибули на місце події та затримали чоловіка

    У понеділок, 1 січня, в одному із закладів громадського харчування на вул. Краківській у Львові невідомий чоловік погрожував відвідувачам гранатами. Пізніше з’ясувалось, що це був муляж. Чоловіка затримали.

    Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, у поліцію зателефонувала керівниця закладу. Вона повідомила, що в приміщення зайшов невідомий з гранатою. 

    «Заявниця самостійно вивела всіх відвідувачів на вулицю для їх безпеки. Невідомий на зауваження людей не реагував та почав погрожувати, що застосує гранату», – повідомили у патрульній поліції.

    Національна поліція України кримінал Львів граната
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