У центрі Львова киянин погрожував гранатами відвідувачам кафе

Патрульні прибули на місце події та затримали чоловіка

У понеділок, 1 січня, в одному із закладів громадського харчування на вул. Краківській у Львові невідомий чоловік погрожував відвідувачам гранатами. Пізніше з’ясувалось, що це був муляж. Чоловіка затримали. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, у поліцію зателефонувала керівниця закладу. Вона повідомила, що в



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Патрульні прибули на місце події та затримали чоловіка

У понеділок, 1 січня, в одному із закладів громадського харчування на вул. Краківській у Львові невідомий чоловік погрожував відвідувачам гранатами. Пізніше з’ясувалось, що це був муляж. Чоловіка затримали.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, у поліцію зателефонувала керівниця закладу. Вона повідомила, що в приміщення зайшов невідомий з гранатою.

«Заявниця самостійно вивела всіх відвідувачів на вулицю для їх безпеки. Невідомий на зауваження людей не реагував та почав погрожувати, що застосує гранату», – повідомили у патрульній поліції.