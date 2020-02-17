У центрі Торонто сталася стрілянина



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В результаті інциденту поранення отримав 20-річний чоловік

У центрі канадського Торонто сталася стрілянина, унаслідок якої отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє Global News.

Поліція заявила, що офіцери отримали виклик в район вулиць Йонге та Джеррард близько 4:30 ранку з повідомленням про стрілянину. Зазначається, що за кілька годин до стрілянини з цього району повідомляли про ножові поранення.

За даними правоохоронців, в результаті стрілянини постраждав 20-річний чоловік. Його транспортували до лікарні з пораненнями, які не загрожують життю.

Наразі нічого не відомо про затримання стрільця.