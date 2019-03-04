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    У Чехії пасажирський поїзд врізався у вантажний

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    Потяги зіткнулися у міста Ронов-над-Доубравоу, 4 березня 2019 року - У Чехії пасажирський поїзд врізався у вантажний
    Потяги зіткнулися у міста Ронов-над-Доубравоу, 4 березня 2019 року

    Шестеро людей постраждали в результаті залізничної аварії в Чехії

    У понеділок в Східній Чехії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним. У результаті аварії постраждало 6 осіб. Про це повідомляють в пожежній частині Чехії в Пардубіцькому краю. 

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    «Пожежні допомогли вибратися з поїзда 5 пораненим, ще один - водій - також був переданий в екстрену службу. Тобто всього шестеро людей постраждали в результаті залізничної аварії на Ронова», - йдеться у повідомленні рятувальників.

    Так, повідомляється, що потяги зіткнулися поблизу міста Ронов-над-Доубравоу в понеділок, 4 березня, після 12 години дня за місцевим часом. На місці аварії працюють рятувальники і пожежники.

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    У Чехії пасажирський поїзд врізався у вантажний
    У Чехії пасажирський поїзд врізався у вантажний
    У Чехії пасажирський поїзд врізався у вантажний
    У Чехії пасажирський поїзд врізався у вантажний

    Зазначимо, що у понеділок, 4 березня, в Мазовецькому воєводстві Польщі сталася катастрофа винищувача МіГ-29.

    Нагадаємо, 27 лютого на залізничному вокзалі в Каїрі поїзд на високій швидкості зіткнувся з бетонною платформою. Після аварії паливний бак поїзда вибухнув, вогонь перекинувся на платформу і прилеглі будівлі.

    У результаті аварії загинули щонайменше 25 людей, близько 50 осіб отримали поранення.

    Причиною аварії та пожежі потяга в Каїрі, в результаті чого загинули щонайменше 25 осіб, стала сварка між двома машиністами.

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