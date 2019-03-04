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    У світі

    В Ірані розбився вертоліт рятувальників, п’ятеро загиблих

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    Гвинтокрил в Ірані&nbsp;під час польоту зачепив проводи лінії електропередач, 4 березня 2019 року&nbsp; - В Ірані розбився вертоліт рятувальників, п’ятеро загиблих
    Гвинтокрил в Ірані під час польоту зачепив проводи лінії електропередач, 4 березня 2019 року 

    Катастрофа сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія

    У результаті катастрофи рятувального гелікоптера на заході Ірану загинуло п'ятеро людей.

    Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство Mehr із посилання на речника Центру з надзвичайних ситуацій Ірану Моджіба Каледі.

    «Моджиба Каледі повідомив, що в результаті катастрофи рятувального гелікоптера в понеділок загинули всі троє пілотів і двоє медиків, які перебували на борту», - йдеться у повідомленні.

    Трагедія сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія.

    За даними ЗМІ, гвинтокрил летів на допомогу вагітній жінці у селищній місцевості, однак, під час польоту зачепив проводи лінії електропередач.

    Гелікоптер розбився, і одразу загорівся, так і не долетівши до жінки.

    Як повідомлялося, 4 березня у національному парку в Туркані, що на північному заході Кенії, зазнав аварії вертоліт, загинули чотири американських туристи і пілот.

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