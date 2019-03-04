В Ірані розбився вертоліт рятувальників, п’ятеро загиблих
-
Розсилка
Катастрофа сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія
У результаті катастрофи рятувального гелікоптера на заході Ірану загинуло п'ятеро людей.
Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство Mehr із посилання на речника Центру з надзвичайних ситуацій Ірану Моджіба Каледі.
«Моджиба Каледі повідомив, що в результаті катастрофи рятувального гелікоптера в понеділок загинули всі троє пілотів і двоє медиків, які перебували на борту», - йдеться у повідомленні.
Трагедія сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиарія.
За даними ЗМІ, гвинтокрил летів на допомогу вагітній жінці у селищній місцевості, однак, під час польоту зачепив проводи лінії електропередач.
Гелікоптер розбився, і одразу загорівся, так і не долетівши до жінки.
Як повідомлялося, 4 березня у національному парку в Туркані, що на північному заході Кенії, зазнав аварії вертоліт, загинули чотири американських туристи і пілот.