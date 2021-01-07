У Чехії продовжили локдаун через коронавірус

Закритими залишаються ресторани, заклади культури та спорту

Уряд Чеської Республіки на позачерговому засіданні в четвер вирішив продовжити існуючі коронавірусні обмежувальні заходи до 22 січня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Ян Блатний на пресконференції після засідання кабінету.

«Йдеться насамперед про ті заходи, які обмежують вільне пересування та роботу служб», – пояснив міністр.

Зокрема, закритими залишаються ресторани, заклади культури та спорту. До шкіл минулого понеділка повернулися лише учні перших та других класів, а також вихованці дитячих садочків.

Єдиним пом’якшенням стане дозвіл відвідувати пацієнтів у лікарнях, але лише за наявності негативного ПЛР–тесту та в масці FFP2.

Того ж дня, 22 січня, спливає й строк закінчення надзвичайного стану в республіці. Але не виключено, що уряд попросить парламент його продовження. Якщо відбудеться кардинальна зміна розвитку ситуації, уряд розгляне це та, за необхідності, посилить заходи, попередив глава МОЗ.

Блатний зазначив, що результати локдауну, який діє з 27 грудня 2020 року і мав тривати до 10 січня 2021–го, повинні проявити себе наступного тижня.

Як вже повідомлялося, з 27 грудня у Чехії знову почав діяти найжорсткіший рівень карантинних обмежень, що передбачає закриття всіх магазинів, окрім продуктових супермаркетів та аптек, а також комендантську годину з 9 вечора до 5 ранку. Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що щоденний приріст заражень знов почав наближатися до найвищих показників «другої хвилі».

Так, 24 грудня вперше з початку листопада зареєстрували понад 14 тисяч заражень.

У жовтні влада Чехії заявила про неспроможність впоратися з коронавірусом і попросила надати місця для хворих в клініках інших країн.

Джерело: Укрінформ