  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Чехії лікарні можуть не впоратись з кількістю хворих на коронавірус

    • Розсилка
    <p>Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу</p> - У Чехії лікарні можуть не впоратись з кількістю хворих на коронавірус

    Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу

    В ході засідання Ради ЄС в Брюсселі прем’єр-міністр Чехії обговорив можливість надання чехам місця в лікарнях інших європейських країн

    У Чехії стрімко поширюється коронавірус, і місць в лікарнях може не вистачити, а логістика розподілу хворих поки не розроблена. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, повідомляє «Чеське радіо».

    Відзначається, що в ході засідання Ради ЄС в Брюсселі прем’єр-міністр Чехії обговорив можливість надання чехам, які захворіли на Covid-19, місця в лікарнях інших європейських країн. Глава чеського кабінету обговорив таку можливість c прем’єр-міністрами Польщі, Угорщини та Баварії.

    За словами Андрія Бабіша, глава польського уряду Матеуш Моравецкій запропонував 100 койкомісць. При цьому чеський прем’єр зазначив, що значними можливостями володіють лікарні Угорщини, і прем’єр-міністр країни Віктор Орбан уже запропонував Чехії допомогу. Готовність розмістити чеських хворих ще 15 жовтня підтвердив прем’єр-міністр Баварії Маркус Зёдер.

    Нагадаємо, станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,1 млн летальний і 29,6 млн випадки одужання. Лідером регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія.

    ЄС Чехія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies