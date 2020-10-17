У Чехії лікарні можуть не впоратись з кількістю хворих на коронавірус



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Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу

В ході засідання Ради ЄС в Брюсселі прем’єр-міністр Чехії обговорив можливість надання чехам місця в лікарнях інших європейських країн

У Чехії стрімко поширюється коронавірус, і місць в лікарнях може не вистачити, а логістика розподілу хворих поки не розроблена. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, повідомляє «Чеське радіо».

Відзначається, що в ході засідання Ради ЄС в Брюсселі прем’єр-міністр Чехії обговорив можливість надання чехам, які захворіли на Covid-19, місця в лікарнях інших європейських країн. Глава чеського кабінету обговорив таку можливість c прем’єр-міністрами Польщі, Угорщини та Баварії.

За словами Андрія Бабіша, глава польського уряду Матеуш Моравецкій запропонував 100 койкомісць. При цьому чеський прем’єр зазначив, що значними можливостями володіють лікарні Угорщини, і прем’єр-міністр країни Віктор Орбан уже запропонував Чехії допомогу. Готовність розмістити чеських хворих ще 15 жовтня підтвердив прем’єр-міністр Баварії Маркус Зёдер.

Нагадаємо, станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,1 млн летальний і 29,6 млн випадки одужання. Лідером регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія.