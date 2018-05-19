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    У Черкасах зупинили футбольний матч через заворушення: 26 людей затримали

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    <span>26 осіб було затримано під час заворушень на матчі&nbsp;заключного туру Першої ліги між командами <span>&laquo;</span>Черкаський Дніпро<span>&raquo;</span> і <span>&laquo;</span>Суми<span>&raquo;</span></span>
    Фото: Ян Антонюк/facebook
    26 осіб було затримано під час заворушень на матчі заключного туру Першої ліги між командами «Черкаський Дніпро» і «Суми»

    Матч заключного туру Першої ліги зупинили на 54-й хвилині

    У Черкасах зупинили футбольний матч між «Черкаським Дніпром» та «Сумами» через масове порушення громадського порядку на стадіоні. Поліція затримала 26 людей.

    Про це повідомляє місцеве видання «Про все» з посиланням на прес-службу патрульної поліції Черкаської області.

    Нагадаємо, матч заключного туру Першої ліги зупинили на 54-й хвилині. За даними поліції, близько 200 людей взяли участь у груповому порушенні порядку. Організаторів заворушень затримали та доставили до відділку поліції.

    «Вони (уболівальники – ред.) вийшли на поле із гучними закликами проти Лашкула (віце-президента Федерації футболу України –ред). Взривали пакети, штовхнули працівника стадіону, крили всіх нецензурною лайкою, провокували бійку з іншими відвідувачами стадіону», — повідомила речниця патрульної поліції Зоя Вовк.

    За даними правоохоронців, на матчі затримали 26 людей, у тому числі двох неповнолітніх. У відповідь на це уболівальники та члени «Національного корпусу» під будівлею Черкаського міськвідділу поліції влаштували акцію протесту, в якій вимагали звільнити затриманих.

    Станом на 21:25 поліція відпустила десятьох затриманих.

    За словами очевидця подій Дениса Гайди, серед затриманих є люди, які не брали участі в заворушеннях, а дії поліції «були неадекватними».

    Раніше, у Дніпрі сталася бійка між футбольними фанатами перед матчем фіналу Кубка України, де мають зіграти «Динамо» та «Шахтар». Унаслідок сутичок 20 людей затримали та доставили у відділок поліції.

    Нагадаємо, у Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.

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