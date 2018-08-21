У Чернігові чоловік з автоматом напав на лотерею



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Зловмисника затримано, розпочато кримінальне провадження

В Чернігові у приміщення національної лотереї «Золотий кубок» сталася стрілянина, постраждалих немає. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської прокуратури.

Пригода сталася в ніч на 21 серпня на вул. Рокосовського. В приміщення лотереї зайшов чоловік з предметом, схожим на автомат. Він вистрілив у стіну, постраждалих немає.

Зловмисником виявився місцевий житель 1971 року народження. При собі він мав 27 патронів з магазином, карабін М4, дозвіл на зброю і три гільзи.

«Чоловік, що вчинив стрілянину, пояснив, що прийшов до приміщення національної лотереї «Золотий кубок» виявити своє невдоволення роботою грального закладу», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Зловмисника затримано.