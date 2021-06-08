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    Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)

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    Речі Віталія Ковалинського опинилися на смітнику - Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)
    Речі Віталія Ковалинського опинилися на смітнику
    Фото: Антон Короб/Facebook

    Книги з бібліотеки та документи з архіву Віталія Ковалинського потрапили у продаж на ринок «Петрівка», а решта речей – на смітник

    7 червня у смітнику біля будинку, де проживав відомий києвознавець, історик Віталій Ковалинський, були знайдені залишки його архіву. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook столичний краєзнавець Антон Короб.

    «У лантухах з будівельним сміттям були викинуті слайди зі світлинами закордонних подорожей, фотоплівки з різними подіями (60-річчя), двоє розбитих пар окулярів, одна надрукована світлина, етикетка з упаковки його книги «Київські мініатюри» тощо. Спершу я звернув увагу на яскраві коробки з-під кубинських сигар, далі погляд перейшов на слайди з підписами: Мальта, Амьєн, Версаль, Неаполь, Іспанія. У голові промайнула думка: чи не Віталія Васильовича це рештки колекції? Й одразу помічаю його візитівки, квитанції з прізвищем Ковалинський», – розповів Короб.

    За його словами, книги з бібліотеки та документи з архіву Ковалинського потрапили у продаж на ринок «Петрівка». «Така доля їм була уже зготовлена, ще до смерті великого києвознавця. Я наївно намагався щось собі вирвати, але родич лише уважно вислухав мої співчуття, а також пропозицію, мовчки взяв записку з номером телефону», – зазначив Короб.

    «Й ось минуло півтора роки, як Віталій Васильович упокоївся, а рештки його архіву байдужою рукою разом зі збитою керамічною плиткою було кинуто біля сміттєвих баків в одному з найбільш затишних дворів міста, вивченню та популяризації історії якого він віддав багато років свого життя», – з сумом додав краєзнавець.

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    Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)
    Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)
    Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)
    Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)
    Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)
    Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)
    Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)
    Фото: Антон Короб/Facebook

    Віталій Ковалинський – історик Києва, письменник, журналіст, завідувач відділу Музею історії міста Києва (1997–2012), головний редактор журналу «Купола». Помер 26 жовтня 2019 у Києві.

    Як повідомлялося, поліція затримала зловмисників, які на Байковому кладовищі вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.

    Теги: Київ історія документи музей
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    Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)