Архів відомого історика Києва знайшли на смітнику (фото)

Книги з бібліотеки та документи з архіву Віталія Ковалинського потрапили у продаж на ринок «Петрівка», а решта речей – на смітник

7 червня у смітнику біля будинку, де проживав відомий києвознавець, історик Віталій Ковалинський, були знайдені залишки його архіву. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook столичний краєзнавець Антон Короб.

«У лантухах з будівельним сміттям були викинуті слайди зі світлинами закордонних подорожей, фотоплівки з різними подіями (60-річчя), двоє розбитих пар окулярів, одна надрукована світлина, етикетка з упаковки його книги «Київські мініатюри» тощо. Спершу я звернув увагу на яскраві коробки з-під кубинських сигар, далі погляд перейшов на слайди з підписами: Мальта, Амьєн, Версаль, Неаполь, Іспанія. У голові промайнула думка: чи не Віталія Васильовича це рештки колекції? Й одразу помічаю його візитівки, квитанції з прізвищем Ковалинський», – розповів Короб.

За його словами, книги з бібліотеки та документи з архіву Ковалинського потрапили у продаж на ринок «Петрівка». «Така доля їм була уже зготовлена, ще до смерті великого києвознавця. Я наївно намагався щось собі вирвати, але родич лише уважно вислухав мої співчуття, а також пропозицію, мовчки взяв записку з номером телефону», – зазначив Короб.

«Й ось минуло півтора роки, як Віталій Васильович упокоївся, а рештки його архіву байдужою рукою разом зі збитою керамічною плиткою було кинуто біля сміттєвих баків в одному з найбільш затишних дворів міста, вивченню та популяризації історії якого він віддав багато років свого життя», – з сумом додав краєзнавець.

Віталій Ковалинський – історик Києва, письменник, журналіст, завідувач відділу Музею історії міста Києва (1997–2012), головний редактор журналу «Купола». Помер 26 жовтня 2019 у Києві.

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