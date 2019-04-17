У Чернігові відновили опалювальний сезон через похолодання



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Опалення дитячих садків здійснюватимуть до четверга включно, а можливо і до кінця тижня.

Опалювальний сезон для житлового сектора, бюджетних та інших установ Чернігова офіційно завершився ще 9 квітня

У Чернігові міська рада прийняла рішення відновити опалювальний сезон у дитячих садах та школах.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Опалювальний сезон для житлового сектора, бюджетних та інших установ офіційно завершився у вівторок, 9 квітня, але через похолодання протягом останніх днів відновлюють подачу тепла.

Опалення дитячих садків здійснюватимуть до четверга включно, а можливо і до кінця тижня. Школи у вівторок, 16 квітня також обігрівали протягом дня.

У той же час, в лікарнях та поліклініках відключення тепла проводилося згідно заявок керівників установ за погодженням з управлінням охорони здоров'я міської ради.

Нагадаємо, У Львові 11 квітня відновили опалювальний сезон.