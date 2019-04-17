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    У Чернігові відновили опалювальний сезон через похолодання

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    Опалення дитячих садків здійснюватимуть до четверга включно, а можливо і до кінця тижня. - У Чернігові відновили опалювальний сезон через похолодання
    Опалення дитячих садків здійснюватимуть до четверга включно, а можливо і до кінця тижня.

    Опалювальний сезон для житлового сектора, бюджетних та інших установ Чернігова офіційно завершився ще 9 квітня

    У Чернігові міська рада прийняла рішення відновити опалювальний сезон у дитячих садах та школах.

    Про це повідомляє прес-служба міськради.

    Опалювальний сезон для житлового сектора, бюджетних та інших установ офіційно завершився у вівторок, 9 квітня, але через похолодання протягом останніх днів відновлюють подачу тепла.

    Опалення дитячих садків здійснюватимуть до четверга включно, а можливо і до кінця тижня. Школи у вівторок, 16 квітня також обігрівали протягом дня.

    У той же час, в лікарнях та поліклініках відключення тепла проводилося згідно заявок керівників установ за погодженням з управлінням охорони здоров'я міської ради.

    Нагадаємо, У Львові 11 квітня відновили опалювальний сезон.

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