У Чернігові відновили опалювальний сезон через похолодання
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Опалювальний сезон для житлового сектора, бюджетних та інших установ Чернігова офіційно завершився ще 9 квітня
У Чернігові міська рада прийняла рішення відновити опалювальний сезон у дитячих садах та школах.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Опалювальний сезон для житлового сектора, бюджетних та інших установ офіційно завершився у вівторок, 9 квітня, але через похолодання протягом останніх днів відновлюють подачу тепла.
Опалення дитячих садків здійснюватимуть до четверга включно, а можливо і до кінця тижня. Школи у вівторок, 16 квітня також обігрівали протягом дня.
У той же час, в лікарнях та поліклініках відключення тепла проводилося згідно заявок керівників установ за погодженням з управлінням охорони здоров'я міської ради.
Нагадаємо, У Львові 11 квітня відновили опалювальний сезон.