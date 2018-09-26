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    У Чернівцях у чоловіка вкрали паспорт і продали його квартиру

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    У Чернівцях у чоловіка вкрали паспорт і продали його квартиру

    Власник житла зловживав алкоголем і не підозрював, що потрапив до рук шахрая

    У Чернівцях судять чоловіка, якого звинувачують в підробці документів і продажу чужої квартири.

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

    Як встановило досудове розслідування, 45-річний чоловік незаконно заволодів квартирою 53-річного чернівчанина і продав її третім особам. Зокрема, знаючи, що потерпілий веде асоціальний спосіб життя і зловживає спиртними напоями, зловмисник за допомогою третіх осіб заволодів його паспортом та підробив документи.

    Пізніше за допомогою підроблених документів шахрай отримав у нотаріуса довіреність на право розпоряджатися квартирою і наявним у ній майном на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

    Далі зловмисник від імені потерпілого уклав з третьою особою договір купівлі-продажу квартири.

    «Своїми незаконними діями зловмисник завдав матеріальної шкоди у великих розмірах потерпілому і його 55-річній сестрі, яка фактично була власницею квартири за договором дарування», – повідомили в прокуратурі.

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