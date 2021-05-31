Справа Стерненка, «ні» Шарію та українські рекорди. Десять найголовніших новин за 31 травня

Стерненко має намір оскаржити вирок у Верховному суді

У понеділок, 31 травня, головною новиною дня став вирок одеському активісту Сергію Стерненку. Громадський діяч оскаржить рішення Одеського апеляційного суду.

Також 31 травня стали відомі деталі будівництва грандіозного президентського університету. А ось Комітет виборців України проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради. Понад 20 депутатів у травні били байдики.

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Справа Стерненка

Апеляційний суд Одеси 31 травня визнав активіста Сергія Стерненка винним у скоєнні порушення за ч. 1 ст. 263 КК України і замінив йому три роки тюремного ув'язнення на один рік умовно.

Також на цьому ж судовому засіданні Стерненка виправдали за статтю, за якою його раніше засудили до семи років колонії. Активіст оскаржить рішення Одеського апеляційного суду.

Одеський апеляційний суд також виправдав соратника Стерненка Сергія Демчука.

Саміт НАТО відбудеться без України

На саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу.

Зокрема, генсек НАТО заявив, що саміт пройде тільки для союзників, оскільки буде коротким. За його словами, політика відкритих дверей в НАТО є великим досягненням, яке дозволило поширити демократію і права людини майже по всій Європі після холодної війни.

Литва оголосила Анатолія Шарія персоною нон ґрата

Литва анулювала всі документи блогера Анатолія Шарія та визнала його персоною нон ґрата. Скандального українця не врятувало те, що він найняв «одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві». На думку литовських юристів, рішення навряд чи вдасться оскаржити.

«Розкрадання на «Великому будівництві»

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським із розкрадання в особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

Міністр з уряду Гройсмана сподівається, що доля цієї заяви «буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на «Укрзалізниці» в 2017 році.

На Одещині загинув військовий

В одній із військових частин ВМС Збройних сил України загинув військовослужбовець. Трагедія сталася в неділю, 30 травня. Проводиться службова перевірка. Згідно з інформацією видання Думская, на території військової частини в селі Радісне Одеської області застрелився 21-річний матрос 37-го окремого полку зв'язку Військово-морських сил України.

Український важкоатлет встановив новий світовий рекорд

Український спортсмен, 19-літній Богдан Гоза з Жидачева, встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів в Узбекистані. Він завоював для збірної України три нагороди. У ривку спортсмену вдалося підняти 189 кг . Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів. І він приніс золоту медаль Богдану Гозі.

Американські учені знайшли універсальне антитіло до Covid-19

Учені американського Науково-дослідницького інституту в Сан-Дієго Scripps Research виявили перехресно-реактивне антитіло до коронавірусу, яке спрацьовує під час інфекції Covid-19. Такі дані можуть стати початком створення вакцини ширшої дії.

Президентський університет

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. Він підписав відповідний указ 31 травня.

Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Згідно з представленою концепцією, територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м.

«Антонов» відзначає 75-річчя

Мер Києва Віталій Кличко відвідав державне підприємство «Антонов» та привітав його колектив з 75-річчям заснування. Мер зазначив, що 120 типів та модифікацій літаків «АН» були вироблені за роки роботи конструкторського бюро. Це, зокрема, і славетний біплан АН-2 і АН-124 «Руслан».

У травні 21 народний депутат не проголосував жодного разу

Комітет виборців України проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в травні цього року. За даними, 21 народний депутат не проголосував жодного разу за місяць. Серед них Юрій Бойко («Опозиційна платформа За життя), Сергій Льовочкін (ОПЗЖ), Антон Яценко («Батьківщина»), Ренат Кузьмін (ОПЗЖ), Федір Христенко (ОПЗЖ), Сергій Ларін (ОПЗЖ), Ілля Кива (ОПЗЖ). Участь в 100% голосувань Ради взяли лише 10 народних депутатів