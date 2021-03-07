Висадили з вагона і кинули напризволяще: потяг «Київ-Чернівці» потрапив у гучний скандал

Близько десятка пасажирів дві години мерзли на львівському вокзалі

Неприємністю закінчилась поїздка потягом «Київ-Чернівці» для великої групи пасажирів, які добирались у ніч з 6 на 7 березня 2021 року зі столиці в регіони «червоної» зони – на Франківщину та Буковину.

Як повідомили пасажири цього потяга, їх висадили з вагона у Львові о п’ятій годині ранку з обіцянками, що їм організують пересадку на інший потяг. Проте цього не зробили, а людей залишили напризволяще, про це повідомляє Молодий буковинець.

Чернівчанин Олександр виїхав цим потягом з Києва ввечері 6 березня, а прибути мав до свого рідного міста сьогодні вранці, 7 березня.

Натомість чоловік разом із десятком інших пасажирів дві години провів на львівському вокзалі.

«В »Укрзалізниці» обіцяли, що обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси розпочнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень. Тому я спокійно чекав на потяг. І тут раптом вже під час посадки провідники повідомили нам, що о 5-ій ранку нас у Львові пересадять на інший потяг. Але запевнили, що все буде нормально, і ми зможемо добратися до пунктів призначення», – розповів Олександр.

Одначе, коли близько десятка пасажирів вранці вийшли на львівському вокзалі, виявилося, що ніхто нікого не збирається кудись пересаджувати.

«Коли ми виходили з потяга, нам сказали: підходьте до начальника вокзалу, він вас має пересадити. Мовляв, нас буде чекати одеський потяг. Коли ж підійшли до начальника, він заявив, що немає ніяких потягів і ніхто нікого не буде пересаджувати», – додає чернівчанин.

Люди були розгублені – що ж робити? Ранок, нічого не їде. На щастя, поблизу був автовокзал, тож через онлайн-платформу BlaBlaCar вдалося знайти автобус «Кишинів-Ковель».

«Зараз уже все добре. Але неприємно. Хоч би відразу попередили, що не довезуть, то думали би якийсь інший варіант, щоби напряму доїхати. А то незручно о 5-ій ранку шукати, чим добиратися. Казали, що будуть якісь кошти повертати. За квиток з Києва до Чернівців заплатив 728,32 гривні. Але ж не питання у коштах», – зауважує Олександр.

Чернівчанка Юлія їхала цим потягом із дев’ятирічним хлопчиком з інвалідністю. Каже, що поїздка перетворилася на справжню муку. Перед цим вони подолали важку дорогу з Харкова – їхали туди на лікування. А через цю ситуацію ще мусили мерзнути дві години на вокзалі.

«Дитина злякалася і тягнула мене в кожен автобус або потяг. Так ми прочекали на вокзалі дві години, намерзлися, бо вітер холодний. Можна застудитися – не так від коронавірусу, як від такої погоди. Дуже засмучені, що нас не попередили. Раніше, коли їхали в період дії »червоної зони», то нас хоча би до Новоселиці підвозили. А тут до останнього ніхто нічого не повідомляв. Хоч би на вокзалі в Києві оголосили, що така ситуація», – обурена чернівчанка.

Нагадаємо, згідно з затвердженим Постановою КМУ № 154 регламентом, «Укрзалізниця» виконає три спеціальних рейси 8 березня для безпечного вивезення понад 2000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон. З Івано-Франківська, Чернівців та Ворохти планується вивезти дві тисячі осіб.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» обмежує висадку і посадку, а також продаж квитків на Закарпатті у зв’язку з введенням в регіоні посиленого карантину. До 8 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно виїхати або дістатися в Закарпаття залізницею.