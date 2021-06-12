У Чернівцях із багатоповерхівки впав шматок бетону (відео)

За свідченням очевидиці, балка ледь не розчавила жінку

У Чернівцях на вулиці Комарова, 29-Б, з дев’ятиповерхового будинку впала бетонна балка. Відповідне відео у групі «СтопХам Буковина» у мережі Facebook виклала користувачка Анастасія Аксентій.

«Впала бетонна балка з сушки сьомого поверху, всі решта – в аварійному стані», – пише дописувачка.

За повідомленням Аксентій, балка ледь не розчавила жінку, яка заходила в під’їзд у будинку.

Як повідомили рятувальники та поліцейські, інформаця про цей випадок до їхніх служб не надходила.

Нагадаємо, в четвер, 10 червня, на вулиці Вербицького в Дарницькому районі Києва в дев’ятиповерховому будинку обвалилася добудова балкона на шостому поверсі.

А 29 травня у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 в центральній частині Києва обвалилася частина балкона.