  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Чернівцях із багатоповерхівки впав шматок бетону (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бетонна балка упала з сьомого поверху - У Чернівцях із багатоповерхівки впав шматок бетону (відео)
    Бетонна балка упала з сьомого поверху
    Фото: Анастасія Аксентій

    За свідченням очевидиці, балка ледь не розчавила жінку

    У Чернівцях на вулиці Комарова, 29-Б, з дев’ятиповерхового будинку впала бетонна балка. Відповідне відео у групі «СтопХам Буковина» у мережі Facebook виклала користувачка Анастасія Аксентій.

    «Впала бетонна балка з сушки сьомого поверху, всі решта – в аварійному стані», – пише дописувачка.

    За повідомленням Аксентій, балка ледь не розчавила жінку, яка заходила в під’їзд у будинку.

    Як повідомили рятувальники та поліцейські, інформаця про цей випадок до їхніх служб не надходила.

    Нагадаємо, в четвер, 10 червня, на вулиці Вербицького в Дарницькому районі Києва в дев’ятиповерховому будинку обвалилася добудова балкона на шостому поверсі.

    А 29 травня у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 в центральній частині Києва обвалилася частина балкона.

    Теги: аварія рятувальники Чернівці Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чернівцях із багатоповерхівки впав шматок бетону (відео)