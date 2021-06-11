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    У Києві обвалилася добудова балкона в багатоповерхівці (відео)

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    Рятувальники за допомогою крана розбирали елементи добудови балкона - У Києві обвалилася добудова балкона в багатоповерхівці (відео)
    Рятувальники за допомогою крана розбирали елементи добудови балкона
    Фото: скріншот із відео

    У результаті надзвичайної події постраждалих немає

    У четвер, 10 червня, на вулиці Вербицького в Дарницькому районі Києва в дев’ятиповерховому будинку обвалилася добудова балкона на шостому поверсі. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    У той момент ніхто повз будинку не проходив, обійшлося без травмованих.

    Сусіди розповіли, що у квартирі на шостому поверсі живе дідусь, і в нього на балконі була добудова для розсади рослин. І ця власноруч добудована клумба не витримала і обвалилася.

    На місці працювали рятувальники, що прибирали речі, які могли обвалитися з балкона на людей.

    Нагадаємо, 29 травня у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 в центральній частині Києва обвалилася частина балкона.

    наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.

    Раніше повідомлялося, що в центрі Києва продовжує руйнуватися історична пам'ятка – садиба Мурашка. Зокрема, у будівлі відвалився балкон п'ятого поверху.

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    Теги: Київ ДСНС благоустрій рятувальники будинок
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    У Києві обвалилася добудова балкона в багатоповерхівці (відео)