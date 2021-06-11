У Києві обвалилася добудова балкона в багатоповерхівці (відео)

У результаті надзвичайної події постраждалих немає

У четвер, 10 червня, на вулиці Вербицького в Дарницькому районі Києва в дев’ятиповерховому будинку обвалилася добудова балкона на шостому поверсі. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

У той момент ніхто повз будинку не проходив, обійшлося без травмованих.

Сусіди розповіли, що у квартирі на шостому поверсі живе дідусь, і в нього на балконі була добудова для розсади рослин. І ця власноруч добудована клумба не витримала і обвалилася.

На місці працювали рятувальники, що прибирали речі, які могли обвалитися з балкона на людей.

Нагадаємо, 29 травня у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 в центральній частині Києва обвалилася частина балкона.

наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва продовжує руйнуватися історична пам'ятка – садиба Мурашка. Зокрема, у будівлі відвалився балкон п'ятого поверху.