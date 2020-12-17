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    Новини

    У Чернівцях «замінували» облдержадміністрацію

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    Правоохоронці перевіряють будівлю і просять громадян з розумінням поставитися до незручностей - У Чернівцях «замінували» облдержадміністрацію
    Правоохоронці перевіряють будівлю і просять громадян з розумінням поставитися до незручностей

    Поліція евакуює людей з приміщення

    У Чернівцях поліція перевіряє інформацію про мінування будівлі обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області.

    «Сьогодні, 17 грудня, до поліції надійшло повідомлення про мінування обласної державної адміністрації», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що правоохоронці евакуюють людей з місць можливої небезпеки, перевіряють будівлю на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

    Громадян просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

    Як повідомлялося, сьогодні, 17 грудня, Одеська першокласниця «замінувала» школу, щоб скоріше піти додому гратися з котом.

    27 листопада мешканець Полтавщини повідомив до поліції про замінування мостів у Києві.

    25 листопада 12-річна учениця повідомила про замінування навчального закладу на вулиці Джона Маккейна на Печерську.

    Як повідомлялося, столичні оперативники затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування адмінбудівлі у Солом’янському районі Києва.


    Теги: замінування Чернівці поліція евакуація
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