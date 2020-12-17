У Чернівцях «замінували» облдержадміністрацію

Правоохоронці перевіряють будівлю і просять громадян з розумінням поставитися до незручностей

Поліція евакуює людей з приміщення

У Чернівцях поліція перевіряє інформацію про мінування будівлі обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області.

«Сьогодні, 17 грудня, до поліції надійшло повідомлення про мінування обласної державної адміністрації», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці евакуюють людей з місць можливої небезпеки, перевіряють будівлю на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

Громадян просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

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