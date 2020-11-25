На Печерську 12-річна учениця «замінувала» школу

Правоохоронці викрили школярку, яка надала неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу в центрі Києва

До столичної поліції надійшов дзвінок про замінування навчального закладу на вулиці Джона Маккейна (колишня вул. Івана Кудрі) в Печерському районі. На місце події негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Із навчального закладу було евакуйовано близько 300 осіб, серед яких учні, вчителі та інші працівники. Експерти-вибухотехніки зі службовими собаками ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію. У результаті перевірки будь-яких небезпечних чи вибухових пристроїв не виявлено.

У ході відпрацювання виклику правоохоронці встановили, що до надання неправдивого повідомлення про замінування причетна 12-річна учениця цього ж навчального закладу. Працівники ювенальної превенції в присутності психолога та близьких її родичів опитали дівчинку.

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Поліцейські клопотатимуть перед судом про призначення школярці заходів виховного характеру.

Як повідомлялося, столичні оперативники затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування адмінбудівлі у Солом’янському районі Києва.