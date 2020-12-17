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    Одеська першокласниця «замінувала» школу, щоб скоріше піти додому гратися з котом

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    Покарання понесуть батьки дівчинки за статтею 184 &ndash; невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей - Одеська першокласниця «замінувала» школу, щоб скоріше піти додому гратися з котом
    Покарання понесуть батьки дівчинки за статтею 184 – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей
    Фото з відкритих джерел

    Зі школи евакуювали 440 людей через анонімний дзвінок на лінію 102

    В Одесі шестирічна дівчинка «замінувала» школу. Однак справа, як виявилося, там зовсім не у бомбі. Про це йдеться на сторінці місцевої поліції.

    Дзвінок надійшов вчора о 9:45 з місця події. До школи одразу вирушили піротехніки, слідчо-оперативна група та кінологи.
    Однак під час обшуків приміщень школи жодних вибухових пристроїв не виявили. Під час огляду об'єкта поліціянти евакуювали 440 людей.

    Згодом з'ясувалося, що на лінію 102 подзвонила шестирічна учениця першого класу цієї ж школи.

    «Свій вчинок дівчинка пояснила бажанням піти додому та погратися з котом», – розповіли у поліції.

    З дівчинкою провели виховальну бесіду. Вони пояснили школярці, що її вчинок призвів до зупинення навчального процесу всієї школи та змусив кілька екстрених служб займатися вигаданою проблемою.

    Виходячи з віку злодійки, покарання понесуть батьки дівчинки за статтею 184 – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей, що тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Теги: діти Одеса школа тварини замінування
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