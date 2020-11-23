Київські оперативники затримали серійного «мінера»

Чоловік надав неправдиве повідомлянне про вибуховий пристрій на території адмінбудівлі на проспекті Перемоги

Столичні оперативники затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування адмінбудівлі у Солом’янському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини поліції зателефонував чоловік та повідомив про те, що він заклав вибуховий пристрій на території адміністративної будівлі на проспекті Перемоги. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, вибухотехніки та рятувальники.

Під час ретельного огляду будівлі та прилеглої території жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів правоохоронці не виявили.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку районного управління поліції встановили місцезнаходження «мінера». Зловмисником виявився місцевий мешканець, 1983 року народження, який декілька років тому потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння аналогічного злочину. Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили в нього мобільний телефон та сім-карту.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує від двох до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, 20 листопада, невідомі «замінували» ЦУМ у Києві.

13 листопада вранці столична поліція перекрила підходи до будівлі Верховної Ради, оскільки надійшла інформація про мінування будівлі Ради.

Крім того, правоохоронці затримали іноземця, який повідомив про замінування держустанову на вулиці Симона Петлюри.