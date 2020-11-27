Мешканець Полтавщини «замінував» мости в Києві

Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів на об'єктах, вказаних зловмисником

У ніч на п’ятницю, 27 листопада, близько першої години до поліції Полтавщини надійшов анонімний дзвінок від чоловіка, який повідомив про замінування мостів у Києві та намір застосувати зброю відносно працівників Машівського відділення поліції Полтавської області. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Інформацію, яка надійшла від аноніма, поліцейські відразу передали колегам зі столиці.

«За даним фактом слідчим Машівського відділення поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Одночасно проведені оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи правопорушника. Упродовж кількох годин слідчо-оперативна група встановила, що до злочину причетний 29-річний місцевий житель», - розповів заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.

Працівники поліції Києва ретельно обстежили вказані зловмисником об’єкти. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу. Мотив та обставини протиправної поведінки чоловіка встановлюються. У разі доведення вини йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно столичні оперативники затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування адмінбудівлі у Солом’янському районі Києва.