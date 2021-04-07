«Червона» Хмельниччина: відсьогодні в області призупинено рух міжміськими автобусами

До 18 квітня в області не працюватимуть всі пасажирські перевезення – міжрайонні, міжміські та приміські

До 18 квітня в області не працюватимуть всі пасажирські перевезення – міжрайонні, міжміські та приміські

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Відсьогодні, 7 квітня, у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортом. Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це напередодні розповів начальник управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Остапчук.

За його словами, таке рішення діятиме на території області до 18 квітня.

«Прийнято рішення призупинити регулярні пасажирські перевезення як автобусами, так і залізничним транспортом. Це рішення вже прийнято і буде діяти. Будуть призупинені всі пасажирські перевезення – міжрайонні, міжміські та приміські. Територією області проїжджатиме транзитом автобусний та залізничний пасажирський транспорт, але без зупинок на станціях для посадки пасажирів», – зазначив Василь Остапчук.

Він додає, що в межах територіальних громад пасажирський транспорт здійснюватиме перевезення пасажирів за рішенням місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Кожна громадах самостійно прийматиме рішення, як вона здійснюватиме довезення своїх мешканців до роботи чи до навчальних закладів, якщо вони у громадах працюватимуть», – каже посадовець.

Як повідомляє «Суспільне», вчора, 6 квітня, у приміщенні Хмельницької ОДА зібралося з десяток перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних, міжрайонних та приміських маршрутах. Вони просили дозволити їм працювати із дотриманням карантинних вимог та із заповненістю 50% сидячих місць у автобусах. Після переговорів з керівництвом Хмельницької обласної адміністрації, рішення про заборону здійснювати регулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у Хмельницькій області залишилося незмінним, повідомив Василь Остапчук.

За минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерті від хвороби. На Хмельниччині 6 квітня виявлено 912 нових випадків хвороби і зроблено 990 щеплень від коронавірусу.