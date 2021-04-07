  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні понад 15 тисяч нових хворих на Covid-19, лідери – Київ і Одещина

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчора&nbsp;481 пацієнт помер від ускладнень захворювання на коронавірус&nbsp; - В Україні понад 15 тисяч нових хворих на Covid-19, лідери – Київ і Одещина
    Вчора 481 пацієнт помер від ускладнень захворювання на коронавірус 
    Фото з відкритих джерел

    До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб

    За минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерті від За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.

    «Здійснено тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397)», - повідомив

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 784 579 осіб;
    • одужало – 1 373 851 особа;
    • летальних випадків – 35 498;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 456 635.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

    Вчора було щеплено від Covid-19 15 585 людей. Загалом 320 265 українців щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дві особи.

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

    • Київ – 1 417 випадків/ 1 819 щеплень;
    • Вінницька область – 562 випадки/ 610 щеплень;
    • Волинська область – 390 випадків/ 510 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 671 випадок/ 1 170 щеплень;
    • Донецька область – 650 випадків/ 540 щеплень;
    • Житомирська область – 465 випадків/ 630 щеплень;
    • Закарпатська – 331 випадок/ 420 щеплень;
    • Запорізька область – 733 випадки/ 870 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 195 випадків/ 627 щеплень;
    • Київська область – 1 092 випадки/ 0 щеплень;
    • Кіровоградська область – 105 випадків/ 610 щеплень;
    • Луганська область – 254 випадки/ 430 щеплень;
    • Львівська область – 1 085 випадків/ 1 349 щеплень;
    • Миколаївська область – 412 випадків/ 680 щеплень;
    • Одеська область – 1 236 випадків/ 580 щеплень;
    • Полтавська область – 482 випадки/ 830 щеплень;
    • Рівненська область – 666 випадків/ 580 щеплень;
    • Сумська область – 586 випадків/ 270 щеплень;
    • Тернопільська область – 569 випадків/ 620 щеплень;
    • Харківська область – 1 017 випадків/ 560 щеплень;
    • Херсонська область – 294 випадки/ 40 щеплень;
    • Хмельницька область – 912 випадків/ 990 щеплень;
    • Черкаська область – 745 випадків/ 300 щеплень;
    • Чернівецька область – 351 випадок/ 400 щеплень;
    • Чернігівська область – 195 випадків/ 150 щеплень.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Щеплення проводилось 127 мобільними бригадами з імунізації та 755 пунктами щеплення.

    Станом на 6 квітня до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 419 379 людей.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня Максим Степанов хвороби щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies