Карантинні протести в Запоріжжі: працівники ринку побилися з поліцією (відео)

Поліція відкрила кримінальне провадження за опір правоохоронцям

Сьогодні, 7 квітня, вранці в Запоріжжі біля зупинки громадського транспорту «Вулиця Жуковського» понад 30 працівників ринку «Анголенко» перекрили рух транспорту шляхом постійного безперервного пересування по пішохідному переходу, висловлюючи своє невдоволення закриттям непродовольчого ринку у зв’язку з карантином.

На місце прибули працівники поліції на чолі з керівництвом Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, правоохоронці закликали учасників заходу припинити перешкоджання проїзду громадського транспорту.

Між мітингувальниками та поліцією сталася штовханина.

«Серед мітингувальників найбільш зухвало себе поводила невідома жінка, ігноруючи при цьому карантинні обмеження. Після того як працівники поліції намагались притягнути її до адміністративної відповідальності, близько 20 учасників мітингу завадили цьому і вчинили опір. Внаслідок цих дій ніхто не постраждав», - повідомляють правоохоронці.

Захід завершився о 12:30. Рух громадського транспорту було відновлено.

За цим фактом слідчим відділом поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 342 Кримінального к України (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).