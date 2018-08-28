У Чорнобильській зоні поліція виявила двох заблукалих іноземців

Двох громадян Білорусі було знайдено поблизу відселеного села Черевач

Працівники поліції у Чорнобильській зоні виявили чоловіка і жінку - громадян Білорусі, які проникли на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

«Під час проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» працівниками поліції зони Чорнобильської АЕС в районі села Паришів було виявлено автомобіль Toyota, в якому перебували двоє громадян Білорусі 33 та 42 років, які проникли на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами, на територію України проникли так само поза межами прикордонного пункту пропуску, чим порушили законодавство України», - йдеться у повідомленні.

Поліції порушники пояснили, що заблукали.

Щодо них складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автомобіль білорусів вилучений, матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення. Після рішення суду обох іноземців передадуть прикордонникам Білорусі.