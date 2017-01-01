21 об’єднана територіальна громада просить ЦВК про вибори (документ)

Найбільше таких подань про призначення виборів надійшло від Донецької облдержадміністрації

На 16 листопада на розгляді Центральної виборчої комісії знаходяться звернення обласних держадміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів у 21 об’єднаній територіальній громаді. Про це свідчить відповідь секретаріату ЦВК на інформаційний запит «Главкома». Найбільше таких подань надійшло від Донецької



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Центральна виборча комісія

Найбільше таких подань про призначення виборів надійшло від Донецької облдержадміністрації

На 16 листопада на розгляді Центральної виборчої комісії знаходяться звернення обласних держадміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів у 21 об’єднаній територіальній громаді.

Про це свідчить відповідь секретаріату ЦВК на інформаційний запит «Главкома».

Найбільше таких подань надійшло від Донецької облдержадміністрації (5), Київської, Луганської, Полтавської ОДА – по три зверення.

Ще ЦВК розгляне можливість призначення додаткових місцевих виборів у 6 ОТГ.

Крім цього, наразі 17 об’єднаних тергромад позбавлені змоги провести перші місцеві вибори, оскільки ЦВК не знайшла правових підстав для оголошення виборчого процесу.

Для перегляду документа натисніть на зображення

За даними віце-прем'єр-міністра-міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, після виборів 29 жовтня та 24 грудня 2017 року в Україні буде 665 об’єднаних територіальних громад, створених 3118 місцевими радами. Це майже 28% колишніх місцевих рад вже об’єдналися у більш спроможні громади. В цих 665 ОТГ мешкають 5,7 млн людей – 13,4% від загальної кількості населення країни

Як повідомляв «Главком», протягом 2016-2017 років Центральна виборча комісія не знайшла правових підстав для оголошення перших місцевих виборів 42 об’єднаних територіальних громадах.