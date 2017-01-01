У «Держкіно» заспокоїли любителів «Сватів»: серіал ніхто не забороняв

На сьогодні правових підстав для заборони серіалу «Свати» немає, заявив Іллєнко

Заборона на в'їзд до України російському артистові Федору Добронравову не означає, що українським телеканалам заборонено показувати серіал «Свати». Про це заявив у коментарі виданню «Гордон» голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко. «Заборонами на в'їзд до України займається СБУ. Думаю, у них



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Кадр із серіалу «Свати»

На сьогодні правових підстав для заборони серіалу «Свати» немає, заявив Іллєнко

Заборона на в'їзд до України російському артистові Федору Добронравову не означає, що українським телеканалам заборонено показувати серіал «Свати». Про це заявив у коментарі виданню «Гордон» голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.

«Заборонами на в'їзд до України займається СБУ. Думаю, у них були підстави заборонити Добронравову відвідувати нашу країну, ураховуючи його позицію стосовно українців та територіальної цілісності України. Як громадянин я повністю підтримую дії СБУ. Можливо, це рішення варто було ухвалити навіть раніше. Однак Держкіно до цього не має жодного стосунку. Про рішення СБУ я, як і всі інші, дізнався з новин. Заборона на в'їзд до України Добронравову не означає, що буде заборонено серіал «Свати». Поки що жодних рішень стосовно цього Міністерство культури не ухвалювало. На сьогодні правових підстав для заборони серіалу «Свати» немає», – зазначив Іллєнко.

На його думку, серіал «Свати» не має стосунку до мистецтва та культури.

«Я розумію, що є люди, чий бізнес пов'язаний із виробництвом контенту для більшого ринку, ніж український. Тобто для ринку РФ та інших російськомовних ринків. Це не мистецтво, не культура – це бізнес. І чомусь тільки одна студія на четвертому році війни продовжує знімати у своїх фільмах актора, який перейшов усі межі в заявах на адресу нашої країни. У студії «Квартал 95» розуміли, що є ймовірність заборони на показ їхньої продукції. І тут вони почали звинувачувати всіх підряд. Нехай подивляться на себе: чим вони займаються. Вони самі створили ризики для свого бізнесу. Навіщо працювати з такими персонажами?» – підкреслив співрозмовник.

За його словами, заборона російських серіалів стимулює виробництво українського контенту.

«На сьогодні для показу в Україні заборонено понад 630 фільмів і серіалів. Вони не тільки російські. Сьогодні на наших каналах ви не знайдете жодного фільму або серіалу, де є пропаганда державних органів країни-агресора і які Росія зняла після 1 січня 2014 року. Це стимулювало розвиток виробництва вітчизняних серіалів. А враховуючи введені квоти, ці серіали виходять українською мовою. Наші актори починають грати в головних ролях, які раніше діставалися росіянам», – резюмував Іллєнко.

Нагадаємо, СБУ заборонила в'їзд актору серіалу «Свати» Добронравову.

Після цього Володимир Зеленський опублікував емоційне відеозвернення через інформацією про те, що серіал «Свати», який створює його студія «95 квартал», можуть заборонити.

У СБУ відреагували на обурення телеведучого Володимира Зеленського через інформації про можливу заборону серіалу «Свати».

Кримська зрадниця депутат Держдуми Наталія Поклонська стала на захист серіалу «Свати». Поклонська назвала «Сватів» добрим та веселим серіалом і підкреслила, що сама його любить.