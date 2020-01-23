Уряд планує віддати на 10 років Укрзалізницю в управління німцям
Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, - Гончарук
Уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ «Укрзалізниця».
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на «Українському сніданку» в Давосі у четвер вранці.
«Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю», - сказав Гончарук .
Він додав, що влада України пов'язує з цим рішенням не тільки очікування розвитку «Укрзалізниці».
«Це рішення повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів», - сказав прем'єр.
Гончарук додав, що, незважаючи на те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, «політичне рішення щодо цього вже прийнято і це вже величезний крок».
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини «Меморандум про взаєморозуміння».
Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником «Укрзалізницею» опрацьовують питання стратегічного партнерства.