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    Економіка та фінанси

    Уряд планує віддати на 10 років Укрзалізницю в управління німцям

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    Політичне рішення щодо Укрзалізниця вже прийнято і це вже величезний крок, - прем'єр - Уряд планує віддати на 10 років Укрзалізницю в управління німцям
    Політичне рішення щодо Укрзалізниця вже прийнято і це вже величезний крок, - прем'єр

    Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, - Гончарук

    Уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ «Укрзалізниця».

    Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на «Українському сніданку» в Давосі  у четвер вранці.

    «Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю», - сказав Гончарук .

    Він додав, що влада України пов'язує з цим рішенням не тільки очікування розвитку «Укрзалізниці».

    «Це рішення повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів», - сказав прем'єр.

    Гончарук додав, що, незважаючи на те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, «політичне рішення щодо цього вже прийнято і це вже величезний крок».

    Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини «Меморандум про взаєморозуміння».

    Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником «Укрзалізницею» опрацьовують питання стратегічного партнерства.

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