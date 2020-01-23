Уряд планує віддати на 10 років Укрзалізницю в управління німцям



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Політичне рішення щодо Укрзалізниця вже прийнято і це вже величезний крок, - прем'єр

Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, - Гончарук

Уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ «Укрзалізниця».

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на «Українському сніданку» в Давосі у четвер вранці.

«Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю», - сказав Гончарук .

Він додав, що влада України пов'язує з цим рішенням не тільки очікування розвитку «Укрзалізниці».

«Це рішення повинно показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів», - сказав прем'єр.

Гончарук додав, що, незважаючи на те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, «політичне рішення щодо цього вже прийнято і це вже величезний крок».

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини «Меморандум про взаєморозуміння».

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником «Укрзалізницею» опрацьовують питання стратегічного партнерства.