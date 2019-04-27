У ДФС розповіли про покарання для власників неоформлених евроблях



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Водії, які не пройшли перереєстрацію автомобілів на так званих євробляхах, будуть змушені заплатити величезні штрафи Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Водіям загрожують штрафи і навіть конфіскація автомобіля

Водії авто на єврономерах, які не пройшли процес розмитнення до 23 травня, заплатять штраф або позбудуться своїх автомобілів. Про це повідомив в.о заступника голови Державної фіскальної служби Віктор Кривицький, передає «Цензор». За його словами, на момент введення закону було 640 тисяч неоформлених автомобілів.

«За нашими даними, з них оформлено 220 тисяч, десь близько 200 тисяч виїхало. У країні залишилося приблизно 260 - 280 тисяч евроблях. З 24 травня вступають в дію нові санкції за порушення митного законодавства при ввезенні транспортних засобів. За перевищення терміну транзиту або тимчасового ввезення більш ніж на 30 діб, буде застосовуватися штраф у розмірі 170 тисяч грн. або конфіскація такого автомобіля», — пояснив Кривицький.

Крім того, в Національну поліцію в автоматичному режимі митницею буде передаватися інформація про термін тимчасового ввезення та транзиту автомобілів і осіб, які їх ввезли, а також про транспортні засоби, що знаходяться на території України з порушенням.

Поліцейські тепер мають право зупиняти автомобіль у разі наявності інформації про такі порушення і складати протокол по ст. 212 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарання за цією статтею — штраф у розмірі 8,5 тис. грн, а при повторному правопорушенні — 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.