У Дніпрі невідомі понівечили монумент «Безіменна висота»

Правоохоронці розшукують зловмисників

У Дніпрі вандали пошкодили монумент «Безіменна висота». Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. «6 травня близько 11:00 співробітники Новокодацького відділу поліції виявили на пам’ятнику напис фарбою та пошкодження пластикового макету ордену Вітчизняної війни», - заявили в поліції.



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Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці розшукують зловмисників

У Дніпрі вандали пошкодили монумент «Безіменна висота».

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«6 травня близько 11:00 співробітники Новокодацького відділу поліції виявили на пам’ятнику напис фарбою та пошкодження пластикового макету ордену Вітчизняної війни», - заявили в поліції.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Поліція вживає заходи для встановлення та затримання зловмисників.

Нагадаємо, раніше вандали понівечили пам’ятник Лесі Українці, встановлений на її могилі на Байковому цвинтарі у Києві. Крім того, невідомі вкрали бюст письменниці з пам'ятною дошкою з фасаду музею на вул. Саксаганського, 97, у столиці.