У Донецькій області відновили рух евакуаційних поїздів

Завдяки цим поїздам з Донбасу вивезли вже понад 170 тисяч осіб

З Донбасу відправляються евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донецької та Луганської областей в західні області України

Три евакуаційні поїзди, які були заблоковані через удар російської авіації по шляхопроводу в районі станції Барвінкове Донецької області, відновили рух. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Потяги вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і слідують за певним маршрутом. Серед пасажирів поранених і постраждалих немає», – заявив Кириленко.

Він також нагадав, що щодня з Донбасу відправляються евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донецької та Луганської областей в західні області України. Завдяки цим поїздам з Донбасу вивезли вже понад 170 тисяч осіб.

«В умовах, коли росіяни концентрують свої зусилля в Донецькій і Луганській областях, цивільному населенню краще виїхати за межі областей. Адже окупанти розглядають цивільних як мішень, нехтуючи не тільки правилами ведення війни, а й елементарними нормами людської моралі», – зазначив глава Донецької ОВА.