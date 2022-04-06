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    Події в Україні

    Окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній станції: є потерпілі

    РФ здійснила ракетний обстріл однієї із залізничних станцій на сході України, є потерпілі - Окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній станції: є потерпілі
    РФ здійснила ракетний обстріл однієї із залізничних станцій на сході України, є потерпілі
    фото: Telegram-канал голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна

    Пошкоджено будівлю вокзалу, вагони, колію

    Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України. Про це в Telegram повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

    «Три ракети прилетіло сьогодні ввечері на станцію на сході країни. Пошкоджено будівлю вокзала, міст, колії, локомотиви, вагони. І пасажирські і вантажні», – зазначив Камишін.

    Він повідомив, що є потерпілі.

    Нагадаємо, що у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

    У ніч проти 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій. Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця обстріл потяг Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній станції: є потерпілі