Окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній станції: є потерпілі
Пошкоджено будівлю вокзалу, вагони, колію
Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України. Про це в Telegram повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.
«Три ракети прилетіло сьогодні ввечері на станцію на сході країни. Пошкоджено будівлю вокзала, міст, колії, локомотиви, вагони. І пасажирські і вантажні», – зазначив Камишін.
Він повідомив, що є потерпілі.
Нагадаємо, що у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.
У ніч проти 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій. Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена.
Читайте також: Стало відомо, скільки залізничників загинули за місяць повномасштабної війни з Росією