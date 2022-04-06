Окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній станції: є потерпілі

РФ здійснила ракетний обстріл однієї із залізничних станцій на сході України, є потерпілі

Пошкоджено будівлю вокзалу, вагони, колію

Росія обстріляла ракетами одну із залізничних станцій на сході України. Про це в Telegram повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Три ракети прилетіло сьогодні ввечері на станцію на сході країни. Пошкоджено будівлю вокзала, міст, колії, локомотиви, вагони. І пасажирські і вантажні», – зазначив Камишін.

Він повідомив, що є потерпілі.

Нагадаємо, що у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

У ніч проти 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій. Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена.



